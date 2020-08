Salvini porta in tribunale Conte: coronavirus e migranti, l'accusa più grave (Di venerdì 21 agosto 2020) “Come Lega, con i nostri avvocati, stiamo preparando una denuncia all'attuale governo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante del Covid e dei problemi sanitari”. Così Matteo Salvini ha alzato il livello dello scontro con l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte sul tema dei migranti. E lo ha fatto proprio in una giornata in cui si registrano altri sbarchi notturni a raffica: solo a Lampedusa sono arrivati altri 276 profughi nell'arco di otto ore, dopo i 250 raccolti nella giornata di ieri. In totale nell'hotspot dell'isola di sono 1400 migranti (su una capienza di 200): una situazione sempre più ingestibile ed esasperante, come confermato anche dal sindaco di Lampedusa, che ha scritto una lettera aperta a ... Leggi su liberoquotidiano

