Ricciardi: “Prima ondata virus non ancora finita” (Di venerdì 21 agosto 2020) (Teleborsa) – “Si continua a parlare di seconda ondata del virus, ma in realtà non è neanche finita la prima ondata“. Lo ha detto il consulente delMinistero della Salute nella gestione dell’emergenza coronavirus, Walter Ricciardi, intervenendo al Meeting di Rimini. “Sapevamo – ha ammesso – che allentare le misure avrebbe avuto conseguenze. Il virus è pericoloso in ambienti chiusi, bisogna continuare a indossare le mascherine, mantenere le distanze e osservare l’igiene personale“. Poi ha ricordato l’importanza della collaborazione con i Paesi UE, in particolare con la Germania: “La stretta comunicazione tra i Ministri della Salute italiano e tedesco hanno fatto sì che venissero evitati ... Leggi su quifinanza

Marcozanni86 : Il metodo #Juncker al suo massimo: prima la butto lì, se nessuno si scandalizza bene, altrimenti getto un fumogeno… - HuffPostItalia : Ricciardi: 'La prima ondata? Non è finita. Durante Atalanta-Valencia di febbraio il virus esplose' - MASSIMORNA1 : Walter Ricciardi spesso dovrebbe contare fino a 100 prima di parlare - stefansyle : RT @DanieleCanton: 'In questo momento si parla di seconda ondata: non abbiamo ancora finito la prima. La prima ondata l'abbiamo appiattita'… - Fiorells69 : RT @HuffPostItalia: Ricciardi: 'La prima ondata? Non è finita. Durante Atalanta-Valencia di febbraio il virus esplose' -

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi “Prima Codacons, la replica alle domande di Calenda: «Lui è “ministro dei fallimenti”, arriverà querela» Corriere della Sera