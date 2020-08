Ram 1500 TRX, il pick-up (di serie) più potente e veloce in circolazione (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Ram 1500 TRX è semplicemente il pick-up (di serie) più potente e veloce in circolazione. Buona parte del merito di questi record va al motore V8 Hemi da 6,2 litri che grazie al compressore volumetrico spara fuori ben 702 CV e 881 Nm di coppia. Numeri che valgono un'accelerazione da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in 4,5 secondi e una velocità massima di 190 km/h. Così, il principale concorrente, cioè il Ford Raptor, viene surclassato di 250 CV e la casa americana lo ha messo subito in chiaro. Nel video di presentazione del Ram 1500 TRX, infatti, sono state montate ad arte alcune scene di Jurassic Park, dove i Velociraptor vengono sbranati da un T-Rex. Più chiaro di così. Negli Stati Uniti, questo ... Leggi su gqitalia

