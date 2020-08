PS5 e la rivoluzione DualSense: gli sviluppatori svelano come lo sfrutteranno (Di venerdì 21 agosto 2020) In queste ore Sony ha pubblicato ufficialmente il primo spot per PlayStation 5, condividendo inoltre nuove informazioni per quanto riguarda DualSense, il controller next-gen che promette di portare la sensazione di gioco ad un nuovo livello. Per l'occasione diversi sviluppatori hanno spiegato come sfrutteranno ogni feature del controller in un'intervista.Brian Horton, Direttore creativo di Marvel's Spider-Man: Miles Morales ha dichiarato: "La precisione del feedback aptico ci permette di fare un sacco di cose nuove. In Marvel's Spider-Man: Miles Morales, indicheremo ai giocatori da che parte arrivano gli attacchi facendo sì che il feedback aptico corrisponda alla direzione corretta sul controller wireless DualSense. come ci sente a usare l'abilità mimetica di Miles? E una ... Leggi su eurogamer

