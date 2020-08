Napoli, incidente in moto: doppia aggressione a equipaggio del 118 (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodoppia aggressione questa notte ai danni di un equipaggio del 118 a Napoli. All’1.30 l’ambulanza ‘Ferrovia’ viene allertata per un incidente motociclistico in via Brin. A quanto ricostruito dall’equipaggio, il centauro, con tanto di passeggero stava impennando lungo via Brin. Qualcosa, come era prevedibile, è andato storto ed i due sono caduti rovinosamente al suolo. Dopo pochi minuti è giunto l’equipaggio del 118 che effettua il triage sul posto classificando l’uomo come il più grave. Il ferito viene caricato sul mezzo di soccorso tra le urla dei presenti che pretendevano il trasporto simultaneo della ragazza. I presenti non hanno voluto sentire ragioni, ... Leggi su anteprima24

LuceverdeRadio : #autostrade #incidente - A30 Caserta-Salerno coda tra Nola e Bivio A1 Napoli-Roma > Roma #Luceverde #Campania - TrafficoA : A30 - Nola-Caserta - Coda A30 Caserta-Salerno Coda di 1 km tra Nola e Bivio A30/A1 Milano-Napoli per incidente - LuceverdeRadio : ?? #Autostrade #Incidente - A3 Napoli Salerno Coda tra Vietri sul Mare e Salerno > Salerno Incidente al KM 48+300 #Luceverde #Campania - muoversincampan : A3 Napoli-Salerno: a causa di un incidente si sono formate code tra Vietri sul Mare e Salerno in direzione Sud.… - TrafficoA : A3 - Vietri sul Mare-Salerno - Coda A3 Napoli-Salerno Coda tra Vietri sul Mare e Salerno per incidente -