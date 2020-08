Morte di Gioele Ferita per tutti (Di venerdì 21 agosto 2020) Tenerezza, vivacità, innocenza e quella ventata di felicità che è una vita all’abbrivio. I bimbi sono portatori di un’energia contagiosa. È per questo che le società con tanti piccoli hanno uno sguardo più positivo sulla realtà e sono più frizzanti. Il clima incupito e ripiegato che ammorba l’Italia ha origine anche nel suo gelo demografico: siamo il secondo Paese più vecchio al mondo, dopo il Giappone. Ormai vietiamo ai bambini addirittura di giocare nei cortili, perché il loro simpatico caos e le loro voci poco trattenute che salgono fino agli appartamenti disturbano la quiete pubblica, diventata un dogma sociale. Però sappiamo ancora ritrovarci intorno a vicende di cronaca nera che riguardano i fanciulli, e ci mancherebbe. Come quella di Gioele, deceduto insieme alla mamma ... Leggi su ecodibergamo

