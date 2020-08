Lukaku come Ronaldo il Fenomeno: record di gol nella prima stagione all’Inter (Di venerdì 21 agosto 2020) Lukaku era già entrato nei cuori dei tifosi dell’Inter. Da oggi, è ufficialmente anche nella storia del club nerazzurro. Nel corso della finale di Europa League tra Inter e Siviglia, l’attaccante belga ha sbloccato il match su rigore, segnando il suo 34° gol in una sola stagione, la prima, in nerazzurro. LEGGI ANCHE > Lukaku dice che 23 giocatori dell’Inter su 25 a gennaio erano malati Lukaku raggiunge i record di Ronaldo Ha raggiunto, in questo modo, il Fenomeno Luis Nazario da Lima Ronaldo che, alla sua prima stagione all’Inter – quella in cui, guarda caso, i nerazzurri di Massimo Moratti vinsero la Coppa Uefa -, segnò proprio ... Leggi su giornalettismo

SkySport : ?? SIVIGLIA-INTER ?? FINALE DI EUROPA LEAGUE ? LIVE alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football Come finirà la part… - capuanogio : Marcare #Lukaku di questi tempi è classificabile come lavoro usurante #InterSiviglia #EuropaLeagueFinal - giornalettismo : Il gol del momentaneo vantaggio dell'#Inter è molto importante per il percorso personale di Romelu #Lukaku in neraz… - fRa_gAv : A prescindere da Dybala, anche questa partita ci conferma che alla Juventus manca uno come Lukaku. #UCLfinal #UEL - toMMilanello : 34 gol alla prima stagione in nerazzurro per #Lukaku. Come lui. Non proprio uno qualsiasi. #SivigliaInter… -