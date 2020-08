"Lo stavano cercando così mio figlio?", esplode la rabbia del papà di Gioele (Di venerdì 21 agosto 2020) Francesca Galici Pochi secondi di video sono bastati a far montare ancora di più la rabbia di un padre che ha da poco ritrovato il corpo di suo figlio Gioele a pochi metri da dove, giorni prima, è stata trovata la moglie Viviana Non accenna a placarsi la rabbia di Daniele Mondello dopo il ritrovamento di quello che, con sempre maggiore certezza, pare sia il corpo di suoi figlio Gioele. È un padre e un marito distrutto, che fino alla fine ha sperato di ritrovare vivo almeno il figlio, una speranza che si è infranta in una bollente mattina di agosto, 15 giorni dopo la scomparsa di Viviana Parisi il 3 agosto. Il ritrovamento delle scarpette blu, scelte dalla madre perché abbinate alla maglietta indossata dal bambino, è ... Leggi su ilgiornale

