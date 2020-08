IL SEGRETO torna in prima visione dal 31 agosto con le puntate inedite (Di venerdì 21 agosto 2020) Chissà se questa novità farà piacere proprio a tutti, visto che abbiamo ragione di ritenere che molte fan de Il SEGRETO che non avevano visto le primissime puntate si stavano ora appassionando alle vicende di Tristan e Pepa.Leggi anche: Un posto al sole: MARINA non va in Russia, di chi è la colpa? AnticipazioniPurtroppo per loro, si sapeva sin da subito che il ritorno agli albori era solo un riempitivo in attesa delle nuove puntate. E le nuove puntate stanno per arrivare! Il SEGRETO: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Eh sì: a partire da lunedì 31 agosto Puente Viejo ritornerà con gli episodi dell’ultimissima annata, quelli che avevamo iniziato a vedere nella prima parte del 2020 e che hanno ... Leggi su tvsoap

Ombramo : Questa mattina mi sento stanco. Stanco di tutto. Non ho voglia di fare. E soprattutto c'è un segreto che sono riusc… - Giacomobacci2 : RT @Teo__Visma: Arriva la conferma via social di quello che era ormai solo il segreto di Pulcinella: Emanuele #Pecorino non è stato riscatt… - RibaltaRossoner : RT @Teo__Visma: Arriva la conferma via social di quello che era ormai solo il segreto di Pulcinella: Emanuele #Pecorino non è stato riscatt… - salvatorecozza1 : RT @Teo__Visma: Arriva la conferma via social di quello che era ormai solo il segreto di Pulcinella: Emanuele #Pecorino non è stato riscatt… - WinstonWilson39 : RT @Teo__Visma: Arriva la conferma via social di quello che era ormai solo il segreto di Pulcinella: Emanuele #Pecorino non è stato riscatt… -

Ultime Notizie dalla rete : SEGRETO torna IL SEGRETO torna in prima visione dal 31 agosto con le puntate inedite Tv Soap Consiglio, L'Informazione di San Marino critica la seduta segreta sulla giustizia

Dopo circa un lustro torna la seduta segreta in Consiglio. Anche questa scelta è un segno dei tempi gravi, grevi e oscuri che il Paese sta vivendo. C’è da chiedersi fino a che punto si può arrivare qu ...

Un ingresso segreto per entrare nella villa di ‘lady Zagaria’ | VIDEO

Un ingresso segreto attraverso il quale si poteva entrare ed uscire dalla villa senza essere visti. E’ quello che hanno scoperto gli inquirenti perquisendo la casa in provincia di Frosinone dove stava ...

Dopo circa un lustro torna la seduta segreta in Consiglio. Anche questa scelta è un segno dei tempi gravi, grevi e oscuri che il Paese sta vivendo. C’è da chiedersi fino a che punto si può arrivare qu ...Un ingresso segreto attraverso il quale si poteva entrare ed uscire dalla villa senza essere visti. E’ quello che hanno scoperto gli inquirenti perquisendo la casa in provincia di Frosinone dove stava ...