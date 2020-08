Ideatori, alla ricerca di ciò che è sconosciuto (Di venerdì 21 agosto 2020) Mentre la natura mette in discussione il comportamento degli esseri umani nei suoi confronti, l’uomo vede minacciata la sua sicurezza economica. Al segno “-” della perdita di posti di lavoro, gli Ideatori contrappongono il segno “+” della produzione di idee. Queste, prima di tutto, vengono da dentro di noi. Le estraiamo come farebbe il filosofo scozzese David Hume (1711-1776), attingendo al potere della creatività, della passione e della saggezza dell’immaginazione. A differenza di Meno (c. 423-c. 400 a.C.) – giovane aristocratico, interlocutore di Socrate (c. 470-399 a.C.) – io, l’Ideatore, vado alla ricerca di ciò che è sconosciuto, anche se non so cosa devo cercare. Sono un narratore di verità provvisorie che creano disordine, lasciando ... Leggi su ildenaro

