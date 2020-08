Gaffe Bolsonaro | prende in braccio nano scambiato per bimbo | VIDEO (Di venerdì 21 agosto 2020) Tremenda Gaffe Bolsonaro: figuraccia colossale quella compiuta dal presidente del Brasile nel corso di un incontro con i suoi elettori. Sta facendo ridere il mondo intero la tremenda Gaffe commessa da Jair Bolsonaro. Il presidente della Repubblica del Brasile era in visita per un tour fra il suo elettorato e stava prendendo parte ad una … L'articolo Gaffe Bolsonaro prende in braccio nano scambiato per bimbo VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Andgasperini : Bolsonaro, che gaffe: prende in braccio un uomo affetto da nanismo pensando sia un bambino - GVIGNADUZZI : Bolsonaro, che gaffe: prende in braccio un uomo affetto da nanismo pensando sia un bambino - giadinagrisu : RT @tempoweb: Scambia un nano per bambino La gaffe clamorosa di #Bolsonaro fa il giro del mondo - mfmpulcino : RT @tempoweb: Scambia un nano per bambino La gaffe clamorosa di #Bolsonaro fa il giro del mondo - tempoweb : Scambia un nano per bambino La gaffe clamorosa di #Bolsonaro fa il giro del mondo -