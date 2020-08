First Solar Power Plant in Chile is World's First to Deliver Grid Services (Di venerdì 21 agosto 2020) By Delivering a combination of clean electricity and no-carbon Grid Services, it demonstrates the ...solutions Deliver an economically attractive alternative to fossil-fuel electricity generation today. Leggi su padovanews

Ultime Notizie dalla rete : First Solar First Solar festeggia 25 GW consegnati e 20 anni di attività EnergMagazine