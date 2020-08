Diletta Leotta e Ibrahimovic insieme? Parla la conduttrice (Di venerdì 21 agosto 2020) Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic sono ancora sulla bocca di tutti. Lei single, lui sposato con Helena Seger dal 2001. Una relazione solida, si è sottolineato spesso in questi anni, quella del calciatore con la moglie. Adesso, dopo moltissime voci e il proliferare del gossip, arriva la smentita da parte di Diletta Leotta. La smentita di Diletta Leotta Alla fine Diletta Leotta ha detto basta. Dopo settimane di gossip insistente, la conduttrice ha deciso di prendere la situazione in mano e, attraverso i suoi rappresentati, ha fatto sapere che non c’è alcuna relazione romantica tra lei e il calciatore del Milan. Al quotidiano britannico SunSport, la conduttrice ha fatto ... Leggi su thesocialpost

