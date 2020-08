Coronavirus scuola, le linee guide dell’ISS per ripartire (Di venerdì 21 agosto 2020) Coronavirus scuola, dopo settimane di indiscrezioni e commenti sono arrivate le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità per ripartire a settembre Emergenza Coronavirus a scuola, come affrontare eventuali casi singoli o focolai alla ripartenza da settembre? A spiegalo arriva un rapporto dettagliato dell’Istituto Superiore di Sanità che indica tutte le linee guida da seguire. Un … L'articolo Coronavirus scuola, le linee guide dell’ISS per ripartire proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Rinaldi_euro : Già iniziano a mettere le mani avanti! Coronavirus, Ricciardi: 'Se aumentano contagi a rischio l'apertura della scu… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Ricciardi: se virus aumenta, a rischio scuola e voto #coronavirusitalia - SkyTG24 : Scuola, Azzolina: 'Se studente positivo al Covid, possibile quarantena per la classe' - esserequi : RT @sbrinzii: “Scuola: mascherina sempre tranne durante le interrogazioni, motoria e mensa.” Perché giustamente il Coronavirus durante ques… - viking75_ac : Il video è pieno di sorrisi come se tutto fosse normale Una fantastica scuola piena di Paura e lontananza tra alunn… -