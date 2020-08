Coman su Mbappé: «E’ come Messi ma so come fermarlo» (Di venerdì 21 agosto 2020) Kingsley Coman, esterno del Bayern Monaco, ha parlato di Mbappé in vista della finale di Champions League contro il Psg Kingsley Coman, esterno offensivo del Bayern Monaco, ha parlato di Mbappé ai microfoni di Goal in vista della finale di Champions League contro il Psg. Ecco le sue dichiarazioni: «Può fare la differenza. Ho giocato con lui diverse volte, quindi cercherò di dare alla squadra i consigli di cui ha bisogno per fermarlo. Abbiamo anche diversi video con delle istruzioni da parte dell’allenatore. Mbappé è un giocatore che crea occasioni da gol e pericoli. Diciamo che è un po’ come Lionel Messi, che tra l’altro abbiamo già incontrato e fermato. Mbappé può decidere l’esito della ... Leggi su calcionews24

