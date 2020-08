Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dietro la rottura il desiderio di un figlio? L’indiscrezione (Di venerdì 21 agosto 2020) Secondo l’ultimo numero di Gente in edicola questa settimana, la crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbe nata per la mancanza di desiderio, da parte di lui, di mettere in piedi una famiglia e avere un figlio. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ecco cosa potrebbe nascondersi dietro la rottura Cecilia Rodriguez era pronta a... L'articolo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dietro la rottura il desiderio di un figlio? L’indiscrezione proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

