Boscaglia: “Palermo, in due anni ti porto in B” (Di venerdì 21 agosto 2020) Il neo tecnico del Palermo Roberto Boscaglia, trattativa che vi abbiamo raccontato in esclusiva a partire da diverse settimane fa, ha parlato ai microfoni del TGR Sicilia: “L’obiettivo è fare un gran campionato ed essere protagonisti. C’è un programma biennale e in questi due anni dobbiamo fare il salto. Dobbiamo metterci a lavoro e fare grandi cose”. Foto: sito ufficiale Palermo L'articolo Boscaglia: “Palermo, in due anni ti porto in B” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

