UFFICIALE – Perugia, si riparte dalla C: Comotto è il nuovo direttore generale (Di giovedì 20 agosto 2020) Perugia, si riparte dalla C: Comotto è il nuovo direttore generale, la nota UFFICIALE è arrivata direttamente dal club umbro Gianluca Comotto è il nuovo direttore generale del Perugia. La nota UFFICIALE è arrivata direttamente dal club umbro che su Twitter ha mostrato anche lo scatto con il numero uno Massimiliano Santopadre al momento della firma. Ecco il post UFFICIALE: A.C. Perugia Calcio comunica che Gianluca Comotto è il nuovo direttore generale del Club biancorosso. pic.twitter.com/NpqGCeUnjY — A.C. ... Leggi su calcionews24

Continua la rifondazione in casa Perugia. Dopo le rescissioni consensuali dei dirigenti Pizzimenti e Goretti, il club biancorosso ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Gianluca Comotto come nuovo di ...Dopo l'esperienza alla Fiorentina, nuova avventura per l'ex giocatore e dirigente viola Gianluca Comotto, da oggi nuovo direttore generale del Perugia. A confermare l'ufficialità dell'operazione, una ...