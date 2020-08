Treno deragliato: sospesi macchinista e capotreno (Di giovedì 20 agosto 2020) Sono stati sospesi “cautelativamente” il macchinista e il capoTreno del convoglio deragliato ieri a Carnate, in Brianza. Trenord, spiega una nota della società, “ha offerto loro un servizio di supporto psicologico”. L’azienda, che gestisce il trasporto ferroviario regionale, “si è messa a disposizione e collabora attivamente con gli inquirenti e con la magistratura, fornendo tutte le informazioni necessarie all’indagine, a partire dalla ‘scatola nera’ della locomotiva, attualmente sotto sequestro”. Alle 6.20 di oggi il traffico ferroviario fra Monza e Calolziocorte è ripreso gradualmente, su un unico binario, nella stazione di Carnate. Nel corso della notte e’ iniziata la rimozione dei vagoni che saranno ... Leggi su meteoweb.eu

