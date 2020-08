Siviglia, Lopetegui: “Inter squadra completa, i dettagli faranno la differenza” (Di giovedì 20 agosto 2020) Mancano ventiquattr'ore alla sfida tra Inter e Siviglia. Un match importantissimo perché assegnerà l'Europa League 2019/20. Gli spagnoli sono alla loro sesta finale in questa manifestazione, di cui sono il club più titolato con i cinque successi inanellati dal 2005 a oggi. Il tecnico Julen Lopetegui esprime le sue impressioni nel corso della conferenza stampa: "L'Inter è una squadra completa e concreta, con ottimi giocatori. Come tutte le squadre di Conte, sa attaccare e sa non subire tante occasioni da gol. È una squadra completa a 360°, l'affronteremo come abbiamo sempre fatto: puntando sui nostri punti di forza e superando le difficoltà. Siamo una squadra unita, che sa leggere la partita. Dovremo essere riconoscibili e ... Leggi su itasportpress

