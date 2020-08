Siviglia-Inter, Conte alla vigilia: “La gente si ricorda solo delle vittorie. (Di giovedì 20 agosto 2020) Antonio Conte alla vigilia di Siviglia-Inter, finale dell’Europa League 2019/2020 Giorno di vigilia anche per l’Inter che domani è attesa dal Siviglia nella finalissima dell’Europa League 2019/20220. alla vigilia del match l’allenatore dei nerazzurri Antonio Conte ha così presentato la sfida contro i biancorossi. Ecco le sue parole. “Esperienza da trasferire ai miei giocatori? La cosa semplice da spiegare è che ne ho giocate tanti di finali, ho vinto ma ho anche perso. Quello di cui mi sono accorto è che la gente si ricorda quando vinci. Ho vinto una Champions ma ne ho perse tre, e ... Leggi su intermagazine

