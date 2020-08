Serie C, Maxi Lopez carico: “Sambenedettese? Aspettavo una piazza così, ho un messaggio per i tifosi” (Di giovedì 20 agosto 2020) Maxi Lopez entusiasta della nuova avventura con la maglia della Sambenedettese.Il bomber argentino, che nella scorsa stagione ha disputato un ottimo campionato con il Crotone, ha scelto di cambiare aria e di trasferirsi in quel di San Benedetto del Tronto. L'ex centravanti di Milan e Catania, ai canali ufficiali del club, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Ho buone sensazioni nonostante i primi giorni di ritiro siano i più difficili. Ho trovato un gruppo di ragazzi stupendo che ha tanta voglia di crescere e ha fame di fare bene. Come mi ha convinto il presidente? Beh, diciamo che prima di accettare mi sono informato un po’ sul club, ho parlato col presidente e il direttore e tutti mi hanno detto che questa è una piazza calda con i tifosi molto vicini. Ecco, io volevo proprio questo. Inoltre ... Leggi su mediagol

Mediagol : #SerieC, #MaxiLopez carico: “#Sambenedettese? Aspettavo una piazza così, ho un messaggio per i tifosi” - Mediagol : #SerieC, Maxi Lopez carico: 'Sambenedettese? Aspettavo una piazza così, ho un messaggio per i tifosi' - GranataGroup : RT @Andre_Dalma: 2014-15: 9° posto in Serie A, ottavi di Europa League. La stagione dell’illusione. Qualificazione in Europa League sfiorat… - andrea_b72 : RT @Andre_Dalma: 2014-15: 9° posto in Serie A, ottavi di Europa League. La stagione dell’illusione. Qualificazione in Europa League sfiorat… - Robertoro80 : RT @Andre_Dalma: 2014-15: 9° posto in Serie A, ottavi di Europa League. La stagione dell’illusione. Qualificazione in Europa League sfiorat… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Maxi TMW - Pescara, Galano cedibile solo di fronte a maxi offerta. Tre club si sono già mossi TUTTO mercato WEB Blue Bloods 10 ci sarà? Fiori d’arancio nel finale della nona stagione: trama 20 agosto

In attesa di Blue Bloods 10, su Rai2 va in onda il finale della nona stagione della serie: le anticipazioni dell'episodio del 20 sabato Blue Bloods 10 ci sarà? In attesa dei nuovi episodi, stasera 20 ...

Tra scudetto e scaramanzia: Spezia per la storia, ma il Frosinone non ci sta

SPEZIA - Una squadra che non è mai stata in serie A eppure mostra orgogliosa sulla maglia uno scudetto. Che nel 2008 ha ricominciato dalla serie D e negli ultimi 6 anni per 5 volte è andata ai playoff ...

In attesa di Blue Bloods 10, su Rai2 va in onda il finale della nona stagione della serie: le anticipazioni dell'episodio del 20 sabato Blue Bloods 10 ci sarà? In attesa dei nuovi episodi, stasera 20 ...SPEZIA - Una squadra che non è mai stata in serie A eppure mostra orgogliosa sulla maglia uno scudetto. Che nel 2008 ha ricominciato dalla serie D e negli ultimi 6 anni per 5 volte è andata ai playoff ...