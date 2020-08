Serie B, Spezia-Frosinone: il sogno Serie A è dietro l’angolo (Di giovedì 20 agosto 2020) L’ultimo atto. Poi, per una tra Spezia e Frosinone, sarà festa fino a notte fonda con l’aggancio alla Serie A, dopo una lotta ricca di colpi di scena nei playoff di Serie B. Dallo scontro promozione di questa sera – finale di ritorno – in programma allo stadio Picco di La Spezia, uscirà la 20esima squadra che insieme a Benevento e Crotone, faranno il salto in A. I liguri arrivano alla gara di questa sera con un vantaggio vista la vittoria in casa del Frosinone. Per lo Spezia, che non è mai stata in Serie A, il sogno è sempre più vicino anche se i ciociari con Nesta non temono il risultato dell’andata che potrebbe ... Leggi su alfredopedulla

