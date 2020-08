Sanchez recupera Chance dalla panchina (Di giovedì 20 agosto 2020) Alexis Sanchez sta continuando a lavorare a Dusseldorf nella speranza di esserci domani contro il Siviglia. In semifinale, contro lo Shakhtar Donetsk, ha svolto il riscaldamento assieme ai compagni ... Leggi su quotidiano

Alexis Sanchez sta continuando a lavorare a Dusseldorf nella speranza di esserci domani contro il Siviglia. In semifinale, contro lo Shakhtar Donetsk, ha svolto il riscaldamento assieme ai compagni ch ...Alexis Sanchez si è procurato un risentimento ai flessori nella gara contro il Bayer Leverkusen e sta provando a recuperare per esserci, per essere a disposizione almeno per uno stralcio di gara, per ...