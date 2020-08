Roma, strappa la catenina dal collo di un 56 enne: bloccato dopo inseguimento (Di giovedì 20 agosto 2020) Un ragazzo di 25 anni, dell'Iraq e senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma per furto aggravato. L'uomo, in viale Regina Margherita, si è avvicinato ad un ... Leggi su leggo

Nomentano, un iracheno chiedeva rifugio internazionale: arrestato per furto aggravato

Acciuffato dai carabinieri del Nucleo radiomobile: si era dato alla fuga dopo aver strappato una collana d’oro dal collo di un passante Chiedeva rifugio internazionale in Italia un cittadino iracheno ...

