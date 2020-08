Rocco Hunt: «Non avrebbero mai dovuto riaprire le discoteche» (Di giovedì 20 agosto 2020) Repubblica intervista oggi Rocco Hunt un icona rapper per i giovani che con la sua “A un passo dalla luna” comanda sulle vette delle hit dell’estate battendo anche Karaoke di Boomdabash e Alessandra Amoroso. Tutto questo in un’estate decisamente diversa in cui la voglia di divertirsi è tanta, ma i divertimenti e le discoteche sono stati messi al bando per via dell’aumento dei contagi «Che non avrebbero mai neanche dovuto riaprirle. Perché se spalanchi i recinti poi è inevitabile che le bestie sciamino e facciano casino. Con questo non faccio delle colpe a ragazzi che vivono con l’energia e la voglia dei loro vent’anni, anche se le precauzioni sono semplici: io me la prendo coi gestori che non hanno controllato e fatto rispettare le ... Leggi su ilnapolista

