Regionali, Noi Campani consegnerà domani la lista dei candidati irpini

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Noi Regionali, Noi Campani consegnerà domani la lista dei candidati irpini AvellinoToday Continua a salire la curva dei contagi: arriva il macchinario da 10mila test al giorno

Nel giorno in cui il numero dei contagi da coronavirus in Puglia fa nuovamente un balzo in avanti - 33 in 24 ore di cui 15 in Salento, il dato più alto dal 7 maggio scorso, quello di ieri - al Policli ...

Il Tar conferma la decisione del Governo: «Discoteche chiuse». E a scuola si andrà con le mascherine

La decisione è arrivata nel giro di 48 ore: niente da fare per le discoteche, dovranno restare chiuse fino al 7 settembre, così come disposto dal governo con l'ordinanza di domenica scorsa. È quanto s ...

