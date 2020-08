Nina Moric furiosa: “Carlos è una macchina da soldi per Corona. Orrore” (Di giovedì 20 agosto 2020) Nina Moric è tornata alla ribalta della cronaca per alcune dichiarazioni contro il suo ex marito Fabrizio Corona, rese nelle ultime ore in una recente Instagram Story. L’ex coppia dello showbiz insieme al figlio Carlos erano stati fotografati qualche settimana fa dal settimanale di gossip Chi e apparivano uniti e felici. Una serenità che sembra … L'articolo Nina Moric furiosa: “Carlos è una macchina da soldi per Corona. Orrore” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

ChristianCrete3 : Hanno rotto i coglioni anche i giornalisti - blogtivvu : Nina Moric vs Fabrizio Corona “per lui nostro figlio Carlos merce di scambio” - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Dal suo profilo Instagram Nina Moric lancia nuove accuse nei confronti del suo ex, accusandolo di 'usare il figlio come mer… - ilgiornale : Dal suo profilo Instagram Nina Moric lancia nuove accuse nei confronti del suo ex, accusandolo di 'usare il figlio… - Notiziedi_it : “Fabrizio vende suo figlio come merce di scambio. Un incubo”, le dure accuse di Nina Moric a Corona -