Hypnospace Outlaw trasporterà voi e le vostre console nello psichedelico mondo di Internet anni 90 (Di giovedì 20 agosto 2020) Come anticipato dal recente Nintendo Indie World Showcase, Hypnospace Outlaw, dal publisher No More Robots e dagli sviluppatori Michael Lasch, Tendershoot e ThatWhichIs Media, arriverà fra pochissimi giorni su console Nintendo Switch, ma anche su PlayStation 4 e Xbox One (incluso Game Pass).Il gioco, originalmente disponibile solo su PC, è letteralmente un "simulatore di Internet anni 90". Se volete una descrizione più convenzionale, si tratta di un'avventura grafica ambientata in un computer e in un Internet vecchio stile, nel quale dovrete risolvere diversi casi criminali e assicurare i colpevoli alla giustizia. Per farlo, avrete a disposizione una gran varietà di siti Internet da esplorare e applicazioni da scaricare, utili o meno. ... Leggi su eurogamer

