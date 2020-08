Galatina, Lecce, - Km 0 Mostra personale di Massimo Ruiu (Di giovedì 20 agosto 2020) Massimo Ruiu nel suo quotidiano operare rinuncia ai punti fissi, crea pietre miliari mobili, delineando un luogo creativo nomade, mutevole e costantemente errante. Da qui il titolo della Mostra "Km 0"... Leggi su puglialive

ivanscalfarotto : Eccoci con gli amici di Lecce e Provincia. Siamo stati a Galatina, Copertino e alla delle sede di Italia Viva Lecce… - TinaSchilir : RT @ivanscalfarotto: Eccoci con gli amici di Lecce e Provincia. Siamo stati a Galatina, Copertino e alla delle sede di Italia Viva Lecce. #… - rosarioT1970 : RT @ivanscalfarotto: Eccoci con gli amici di Lecce e Provincia. Siamo stati a Galatina, Copertino e alla delle sede di Italia Viva Lecce. #… - PpPagliaro : RT @ivanscalfarotto: Eccoci con gli amici di Lecce e Provincia. Siamo stati a Galatina, Copertino e alla delle sede di Italia Viva Lecce. #… - gispedicato : RT @ivanscalfarotto: Eccoci con gli amici di Lecce e Provincia. Siamo stati a Galatina, Copertino e alla delle sede di Italia Viva Lecce. #… -

Ultime Notizie dalla rete : Galatina Lecce

Galatina

GALATINA (Lecce) – Grande entusiasmo e partecipazione ieri sera a Galatina per l’inaugurazione del Comitato elettorale di Paolo Pagliaro. Tantissimi militanti del Movimento Regione Salento della sezio ...LECCE - «Insisto con forza sull'estrema pericolosità e presunzione della scelta, da parte del Presidente Emiliano, di tenere per sé la delega all’assessorato della sanità, che ha privato per 5 anni i ...