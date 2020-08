Fall Guys sbanca anche su Twitch ed è il gioco più seguito superando perfino League of Legends (Di giovedì 20 agosto 2020) Fall Guys: Ultimate Knockout continua a sorprendere ogni giorno che passa: il divertente party game di Mediatonic, che ci riporta alla mente i bei ricordi spensierati di Wipeout, Takeshi Castle e Mai Dire Banzai, si sta dimostrando un successo non solo per i giocatori, ma anche per gli streamer di Twitch.Sono tantissime le persone che, quotidianamente, si sintonizzano sui canali che streamano una partita di Fall Guys e gli streamer che portano questi contenuti sono altrettanto numerosi.Numeri elevati che, sommati, generano cifre da record: secondo le ultime stime, infatti, Fall Guys è diventato ufficialmente il gioco più visto e seguito del momento sulla piattaforma streaming, battendo ... Leggi su eurogamer

