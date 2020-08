Coronavirus, in Lombardia due morti nelle ultime 24 ore. Aumentano i contagi: 154 nuovi positivi ma con più tamponi (Di giovedì 20 agosto 2020) in Lombardia Aumentano i contagi nelle ultime 24 ore: sono 154, ma con più tamponi. Due le vittime nelle ultime 24 ore, mentre i guariti o dimessi sono 45 in più rispetto a ieri. Leggi anche > Con 13. Leggi su leggo

