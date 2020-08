Coronavirus, Arcuri Serve equilibrio tra libertà e responsabilità (Di giovedì 20 agosto 2020) RIMINI, ITALPRESS, - "Credo di aver osservato, in questi mesi drammatici, nei nostri concittadini uno straordinario senso di responsabilit . Per una parte lunga del tempo siamo stati costretti a ... Leggi su gazzettadelsud

L'aumento dei contagi (642 i nuovi positvi registrati ieri in Italia) preoccupa in vista del rientro a scuola e delle elezioni. Ma la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina rassicura: "Nessun rischio ...Riaperture delle scuole differenziate Regione per Regione in base all’andamento dell’indice Rt: è questa l’ultima ipotesi sul tavolo del Comitato Tecnico Scientifico, che ieri ha tenuto una riunione i ...