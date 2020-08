Coronavirus, 13 richiedenti asilo positivi nella casa di accoglienza di Capannori (Di giovedì 20 agosto 2020) Porcari, Lucca,, 20 agosto 2020 - Un focolaio di Coronavirus è stato scoperto in una casa di accoglienza per richiedenti asilo a Capannori , Lucca,, al cui interno sono presenti 13 persone straniere ... Leggi su lanazione

magicaGrmente22 : Coronavirus, 13 richiedenti asilo positivi nella casa di accoglienza di Porcari - gazzettadilucca : #Coronavirus, 13 nuovi casi positivi nel #Capannorese - ricci_sonia : Espulsioni illegali di richiedenti asilo. Gommoni lasciati andare alla deriva. E l'Ue che non dice una parola.… - ShaktiTemple : RT @AMorelliMilano: MILANO, TENSIONE AL CENTRO DI ACCOGLIENZA DI VIA QUINTILIANO. Un ghanese, ospite della struttura, sarebbe risultato pos… - WalterEsse : RT @TgrVeneto: #COVID19 #Coronavirus #Treviso Flash mob dei residenti della via in cui si trova il grattacielo che ospita 4 richiedenti asi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus richiedenti Coronavirus, 13 richiedenti asilo positivi nella casa di accoglienza di Capannori LA NAZIONE Alain Berset: situazione monitorata per i grandi eventi

Il consigliere federale Alain Berset ha discusso assieme alla Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS) della situazione attuale per quanto riguarda la pandemia di Covid-19 e riguardo alle ...

Terni, tamponi e test sierologici: chi può farli, quando sono gratuiti e quando a pagamento, dove farli

Tamponi, istruzioni per l'uso. Sono in tanti a chiedersi se è possibile fare un tampone, come e dove. Ecco le risposte. Se si proviene da paesi a rischio (anche se asintomatici) o si è sintomatici. Ne ...

Il consigliere federale Alain Berset ha discusso assieme alla Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS) della situazione attuale per quanto riguarda la pandemia di Covid-19 e riguardo alle ...Tamponi, istruzioni per l'uso. Sono in tanti a chiedersi se è possibile fare un tampone, come e dove. Ecco le risposte. Se si proviene da paesi a rischio (anche se asintomatici) o si è sintomatici. Ne ...