Cinque giorni di chiusura per Zoomarine: “Non rispetta le norme anti-Covid” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Mancato rispetto norme anti-Covid, il Comune dispone la chiusura del parco Zoomarine per 5 giorni”. Così su Facebook il Comune di Pomezia. “Emanata dal Comune di Pomezia l’ordinanza che dispone la chiusura per 5 giorni, dal 24 al 28 agosto, del parco divertimento Zoomarine per mancato rispetto delle norme anti-Covid” Cinque giorni di chiusura per … L'articolo Cinque giorni di chiusura per Zoomarine: “Non rispetta le norme anti-Covid” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

rubio_chef : 'Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti @poliziadistato mi fanno sorgere d… - Clarembaldo : @Amos8125 Sì, e ancora di 23 unità! (Pare un numero magico: salvo l'altroieri, aumento negli ultimi cinque giorni… - virtarch : RT @rep_roma: 'Non rispetta le norme anti-Covid'. Cinque giorni di chiusura a Zoomarine [aggiornamento delle 16:26] - prato_vilma : RT @fatina909: ???????? CINQUE GIORNI FA AVEVO PUBBLICATO L'APPELLO DI PER JAZ, CANE DI SEDICI ANNI CHE STAVA MORENDO IN UN CANILE LAZIALE… - AGR_web : Torvajanica, assembramenti allo Zoomarine, cinque giorni di chiusura Mancato rispetto norme anti-Covid, il Comune d… -