Calciomercato Fiorentina, Thuram se parte Chiesa (Di giovedì 20 agosto 2020) Calciomercato Fiorentina: Thuram potrebbe essere l'erede di Chiesa in caso di addio Federico Chiesa piace a tante squadre in Italia e potrebbe andare via nella prossima finestra di mercato. La Fiorentina si starebbe allora guardando attorno e avrebbe individuato l'erede e sarebbe sempre un figlio d'arte. Secondo quanto riportato da La Nazione, infatti, i viola avrebbero messo gli occhi su Marcus Thuram; attaccante del Borussia Monchengladbach. Il club tedesco valuta il francese circa 20 milioni.

