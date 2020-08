Azzolina assicura: «L’apertura non è a rischio». I presidi: «Pronti a restituire le chiavi» (Di giovedì 20 agosto 2020) «Se la circolazione del virus aumenta sarà a rischio l’apertura delle scuole il 14 settembre e le votazioni del 20 e 21 settembre»: il consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi, ha riacceso ieri mattina le polemiche sul rientro in aula. Matteo Salvini ha attaccato per l’intera giornata: «Irresponsabile ipotizzare la chiusura delle scuole». Italia viva, con Davide Faraone, è tornato ad accusare i suoi stessi alleati di governo: «Ogni giorno si alza uno e la spara». E il governatore … Continua L'articolo Azzolina assicura: «L’apertura non è a rischio». I presidi: «Pronti a restituire le chiavi» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

