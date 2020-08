“Assassinio sul Nilo”, arriva la nuova trasposizione del classico di Agatha Christie (Di giovedì 20 agosto 2020) Kenneth Branagh, regista e interprete di Hercule Poirot. È uscito il primo trailer dell’atteso Assassinio sul Nilo, il nuovo film diretto da Kenneth Branagh, basato sul romanzo del 1937 di Agatha Christie. Dopo il successo del 2017 di Assassinio sull’Orient Express, sempre tratto da un best-seller scritto dalla signora del giallo, Branagh ritorna nei panni del detective Hercule Poirot. Leggi anche › Agatha Christie, 40 anni fa moriva la scrittrice del mistero La trama di Assassinio sul Nilo In questa seconda avventura cinematografica la vacanza in Egitto dell’investigatore belga a bordo di un elegante battello a vapore, si trasforma, inevitabilmente, in una ... Leggi su iodonna

