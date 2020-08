Alaba Juventus, Paratici può sperare: stabilita la cifra dell’affare (Di giovedì 20 agosto 2020) Alaba Juventus – La Juventus è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso guardano in Germania, precisamente in casa Bayern per regalare un centrale di spessore ad Andrea Pirlo. Il calciatore adocchiato dalla dirigenza è David Alaba: congelato il rinnovo con la Juve che può ancora sperare nella trattativa. stabilita anche la cifra del via libera. Alaba Juventus, Paratici può ancora sperare: nel frattempo stabilita la cifra Continua ad essere un punto interrogativo il futuro di David Alaba. Il giocatore austriaco ha il contratto in scadenza nel 2021 con il Bayern Monaco ma il rinnovo ... Leggi su juvedipendenza

JuveLiveit : Juventus, quattro colpi per Pirlo e per voltare pagina. Ma serve tempo - andrezo94 : Ma Alaba in scadenza 2021 ci fa così schifo? #Juventus #mercatojuve #Paratici - Fprime86 : RT @Spazio_J: - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Alaba, il rinnovo sembra lontano: la Juventus c'è. Il Bayern chiede 30 milioni - LorenzoPuliga : RT @TUTTOJUVE_COM: Alaba, il rinnovo sembra lontano: la Juventus c'è. Il Bayern chiede 30 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Alaba Juventus Alaba, il rinnovo sembra lontano: la Juventus c'è. Il Bayern chiede 30 milioni Tutto Juve Lacazette o Jimenez, per la Juve gol in arrivo dalla Premier

La missione londinese di Fabio Paratici è fitta di appuntamenti: almeno tre tavoli aperti, fra obiettivi possibili e offerte speciali. In primis, il direttore dell’area tecnica della Juventus valuta d ...

Alaba, il rinnovo sembra lontano: la Juventus c'è. Il Bayern chiede 30 milioni

Continua ad essere molto incerto il futuro di David Alaba. Il giocatore austriaco ha il contratto in scadenza nel 2021 con il Bayern Monaco ma il rinnovo tarda ad arrivare e un accordo sembra molto lo ...

La missione londinese di Fabio Paratici è fitta di appuntamenti: almeno tre tavoli aperti, fra obiettivi possibili e offerte speciali. In primis, il direttore dell’area tecnica della Juventus valuta d ...Continua ad essere molto incerto il futuro di David Alaba. Il giocatore austriaco ha il contratto in scadenza nel 2021 con il Bayern Monaco ma il rinnovo tarda ad arrivare e un accordo sembra molto lo ...