45 migranti sono morti lunedì in un naufragio al largo della Libia (Di giovedì 20 agosto 2020) Il 17 agosto almeno 45 migranti sono morti in un naufragio al largo della Libia. Lo hanno detto l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (Oim) e l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) con un comunicato congiunto in cui parlano Leggi su ilpost

borghi_claudio : @danielegenito @AniMatMigrante @FedericoMorchi1 @luckyluciano83 Acciderba... e adesso che ci dicono che in sicilia… - borghi_claudio : @AniMatMigrante @FedericoMorchi1 @luckyluciano83 A me pare non ci arrivi lei. Era una semplice domanda: Quanti foss… - vaticannews_it : #20agosto Nuova tragedia dell’immigrazione. Almeno 45 persone, tra cui cinque bambini, hanno perso la vita a causa… - MatteoF1989 : @LegaSalvini Visto che sono ancora in vigore ed i migranti sbarcano ho come l'impressione che non funzionino e sian… - TortoricAurelio : RT @GiancarloDeRisi: Ultimo report in Sicilia: su 722 positivi 241 sono migranti. Sull'isola situazione drammatica: il 30 per cento degli i… -

Ultime Notizie dalla rete : migranti sono Perché il peso dei migranti sull'aumento dei contagi è «minimale» Pagella Politica Il riscaldamento globale cambia la biologia riproduttiva degli uccelli

L’altra scoperta è la nuova tendenza a non migrare di alcune specie ... Tuttavia, le ripercussioni sulla fauna selvatica sono ancora poco definite e vedremo se in futuro alcune risposte emergeranno ...

Oim-Unhcr: almeno 45 migranti morti a largo Libia

19 agosto 2020 Oim e Unhcr esortano ad agire con urgenza dopo che 45 persone hanno perso la vita in quello che è il più tragico naufragio registrato al largo delle coste libiche nel 2020. L'Organizzaz ...

L’altra scoperta è la nuova tendenza a non migrare di alcune specie ... Tuttavia, le ripercussioni sulla fauna selvatica sono ancora poco definite e vedremo se in futuro alcune risposte emergeranno ...19 agosto 2020 Oim e Unhcr esortano ad agire con urgenza dopo che 45 persone hanno perso la vita in quello che è il più tragico naufragio registrato al largo delle coste libiche nel 2020. L'Organizzaz ...