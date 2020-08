26 Idee per realizzare ghirlande per ogni stagione. Solo con carta e cartone (Di giovedì 20 agosto 2020) 26 Idee per realizzare ghirlande per ogni stagione, realizzate Solo con carta e cartone In questo articolo vi illustreremo come realizzare delle semplici ghirlande di carta che potrete adattare a qualsiasi stagione. Le Idee sono tantissime e a fine articolo troverete un link che vi porta ad altri 20 suggerimenti per realizzare questi fantastici decori. In questo foto tutorial è mostrato passo passo il procedimento per realizzare una base di cartone e relativa decorazione per ottenere una ghirlanda di carta. Con un piatto grande da portata disegnate una doppia circonferenza su un ... Leggi su pianetadonne.blog

