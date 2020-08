Ucciso di Botte dal Compagno della Madre Mentre Lei Guardava Senza Intervenire, La Triste Morte del Piccolo Evan (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Compagno della Madre lo picchiava fino ad ucciderlo mente la Madre non faceva nulla per fermarlo: questa la possibile Morte, secondo gli inquirenti, del Piccolo Evan di 21 mesi, arrivato in ospedale Maggiore di Modica, nel ragusano, in condizioni sperate con lividi su tutto il corpo. Entrambi sono in stato di fermo, in attesa dello svolgimento delle analisi per confermare la dinamica di quanto accaduto. La coppia, insieme al Piccolo ormai deceduto, vive in una casa popolare di Rosolini, luogo in cui anni fa accadde un’altra terribile tragedia familiare, dove Laura Pirri, 32enne, morì tra le fiamme accese dal fidanzato, con l’intento di bruciarla viva. A dare l’allarme è stata la stessa mamma di ... Leggi su youreduaction

