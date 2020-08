Trovati resti umani non riconoscibili: "Al 99% sono di Gioele" (Di mercoledì 19 agosto 2020) sono stati Trovati resti umani non riconoscibili. Apparterrebbero a un bimbo. La segnalazione da parte di un volontario che sta partecipando alle ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso il 3 agosto insieme con la madre Viviana Parisi, poi trovata morta, ha fatto scattare l’allarme. Secondo i ricercatori apparterrebbero a Gioele al 99%.Secondo le prime informazioni sul posto sono stati Trovati alcuni resti ossei e tracce di indumenti, sembrerebbe una magliettina, compatibili con quelli indossati dal piccolo Giole che adesso verranno mostrati ai familiari del bimbo. Per raggiungere il luogo del ritrovamento è stata necessaria una opera di pulitura e discerbamento del luogo, coperto ... Leggi su huffingtonpost

