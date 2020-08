Tendenza capelli e make-up: oro e argento passe-partout (Di mercoledì 19 agosto 2020) Non c’è limite alla sperimentazione, e nemmeno alla voglia di osare. L’autunno-inverno 2020-21 si apre all’insegna dei bagliori e degli effetti sparkling, quasi fosse un anticipo delle feste di fine anno. L’oro e l’argento si insinuano nel beauty case spargendo tutto il loro potere luminoso e iridescente su labbra, palpebre, unghie e, non da meno, sui capelli. Leggi su vanityfair

Scie luminose, bagliori, glitter spargono su palpebre, volti, capelli una nuova luce, quasi festosa, ma che dura tutto l'anno. Prepariamoci a brillare Non c’è limite alla sperimentazione, e nemmeno ...

Quali sono le nuove tendenze moda per il colore capelli estate 2020? Per i capelli, ci aspettano tantissime novità a prescindere dal fatto che siate bionde, castane, more o rosse. Vuoi qualche ...

