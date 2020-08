Serie B, finale playoff Spezia-Frosinone: arbitrerà Sacchi di Macerata (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sarà Luca Sacchi di Macerata il direttore di gara della sfida tra Spezia e Frosinone, finale di ritorno di playoff di Serie B in programma il 20 agosto alle 21:15. Questo il team arbitrale: Arbitro: Sacchi Assistenti: PAGLIARDINI – MUTO IV ufficiale: SERRA Var: AURELIANO Avar: GHERSINI L'articolo Serie B, finale playoff Spezia-Frosinone: arbitrerà Sacchi di Macerata proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

