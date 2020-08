Scuola, via alla distribuzione dei nuovi banchi dal 7 settembre (Di mercoledì 19 agosto 2020) Comincerà tra il 7 e l'8 settembre la distribuzione dei nuovi banchi monoposto nelle scuole che li hanno richiesti nelle varie regioni, in vista del ritorno in classe con le disposizioni anti-Covid. ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Scuola via Scuola, via alle assunzioni per 2 mila docenti di ruolo L'Eco di Bergamo In classe con la mascherina, esentati le interrogazioni e l'ora di ginnastica. Le misure suggerite dal Cts

E' in corso una serie di incontri per definire i dettagli che garantiranno l'apertura in sicurezza delle scuole. Si discute anche di trasporti e gestione dei casi Covid tra studenti e docenti La data ...

