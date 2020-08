Scuola, tensione tra governo ed esperti Boccia: «Alla fine decideremo noi» (Di giovedì 20 agosto 2020) Tensioni sulle misure in caso di contagi a Scuola. Il Cts conferma «poche deroghe Alla distanza di un metro se non ci sono gli spazi o i banchi». Il nodo dei trasporti Leggi su corriere

L’assenza di discussione ha pesato anche nella crisi del coronavirus». E il governo epura 21 alti funzionari: «È venuto il momento di usare il coltello per raschiare via il veleno dal midollo», dice i ...Sulle misure di sicurezza per le scuole «la decisione definitiva la prende il governo nella sua interezza», non il Cts. E’ categorico il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia: «Finché non ...