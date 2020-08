Oria: 42enne aggredito in casa a bastonate di notte, arrestati due giovanissimi Il 19enne e il 18enne sono ai domiciliari (Di mercoledì 19 agosto 2020) Di seguito lo stralcio d r l comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Stazione di Oria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, nei confronti di un 19enne e un 18enne, entrambi del luogo, per lesioni personali in concorso, violazione di domicilio e danneggiamento. I due sono ritenuti gli autori dell’aggressione avvenuta la notte dell’11 agosto, quando, mediante la forzatura della porta d’ingresso, entrarono nell’abitazione di un 42enne di Oria, colpendolo con un bastone. L'articolo Oria: 42enne aggredito in casa a bastonate di ... Leggi su noinotizie

