Oliver Stone il 24 agosto a Roma: inaugurerà il Timvision floating theatre (Di mercoledì 19 agosto 2020) ROMA – Sarà il regista premio Oscar Oliver Stone a inaugurare il Timvision floating theatre il prossimo 24 agosto alle 20.30, la prima esperienza di arena galleggiante ecocompatibile della città di Roma realizzata in collaborazione con Eur spa, grazie alla partnership con Timvision che ha titolato la rassegna. E’ quanto fa sapere in una nota Eur spa. “Tim- si legge- ha deciso di sostenere questo evento per confermare, ancora una volta, il proprio impegno nel mondo del cinema e dell’entertaiment – afferma Luca Josi, responsabile Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM-. Siamo orgogliosi che sia un’icona come Oliver Stone ad aprire questo percorso che proseguirà per oltre due mesi con proiezioni di altissimo livello, dal Floating Theatre al festival di Alice nella Città, uniti dal brand Timvision sinonimo di passione, qualità dei contenuti e innovazione tecnologica”.OLIVER STONE INCONTRA IL PUBBLICO Leggi su dire

