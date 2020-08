Niente è più folle che cantare l’ordinaria follia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Storie di ordinaria follia. È il titolo italiano di una raccolta di racconti uscito ormai una vita fa di Charles Bukowski, credo che chiunque sia stato adolescente tra quanti di voi stanno leggendo, o meglio, chiunque di voi sia stato adolescente nell’epoca in cui la vita la scoprivi anche leggendo i libri, non necessariamente e unicamente attraverso qualcosa da guardare nello smartphone sappia di cosa sto parlando. E se rientra in quella categoria e non lo sa, i fatti sono due, o non è mai stato attratto dal lato oscuro della forza, dai deragliati, dagli altri, o più semplicemente si è sempre accontentato di camminare su strade sicure, paesaggi monotoni, neanche una cagata di cane in terra. Lo so, ho chiaramente espresso la mia opinione a riguardo, pur senza averlo fatto direttamente, ma sono nato nel 1969, ero un ragazzo nel periodo ... Leggi su optimagazine

